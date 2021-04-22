Греф предрек России третью волну коронавируса

Она может быть менее масштабной

Россия, как и другие страны по всему миру, не сможет избежать третьей волны коронавируса, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Он предположил, что сила третьей волны COVID-19 будет напрямую зависеть от того, какое количество россиян вакцинировалось от коронавирусной инфекции. Греф подчеркнул, что на сегодняшний день Россия находится на высоком уровне по количеству привитых от коронавируса. Сам же глава Сбербанка уже сделал прививку от COVID-19.

"Я никогда не вакцинировался в своей жизни ни от чего, кроме вакцин, которые нам всем прививали в раннем детстве. Но здесь выбор однозначен. Когда я увидел последствия коронавируса, я тут же принял решение, что даже на самой ранней стадии лучше вакцинироваться", - заявил Греф.

Он добавил, что третья волна может оказаться менее масштабной, чем две предыдущие, передает РБК.

"Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск", - отметил Греф.

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