Жителю Новосибирска дали срок за финансирование терроризма

Он планировал выезд на подконтрольную боевикам территорию

Житель Новосибирска Акбар Пардаев приговорен Первым Восточным окружным военным судом к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за финансирование международных террористических организаций в Афганистане и Сирии, передает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

Уточняется, что Пардаев является сторонником запрещенной на территории России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Как установило следствие, подсудимый поддерживал с террористами активную связь, систематически направлял им деньги, планировал выезд на подконтрольную боевикам территорию.

Уточняется, что из своего срока пять лет и шесть месяцев Пардаев проведет в колонии строгого режима.

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