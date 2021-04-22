Посла США заметили в аэропорту "Шереметьево"

Он улетает в США

Посол США Джон Салливан покидает Россию. Его заметили в аэропорту "Шереметьево", сообщает ТАСС.

В четверг утром Салливан покинул резиденцию в Москве. Из здания он выехал с багажом.

Ранее на этой неделе Джон Салливан заявил, что намерен отправиться в Вашингтон для консультаций по текущему состоянию российско-американских отношений. Посол вернется в Россию в ближайшие недели, заявили в Госдепартаменте.

Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон для консультаций из-за обострения отношений между двумя странами. По данным СМИ, Салливан сначала отказался последовать совету и захотел получить от МИД официальную ноту, однако позднее передумал.

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