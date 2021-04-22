Жители Израиля сообщили о взрывах

СМИ пишут, что ракеты шли со стороны Сирии

Газета Times of Israel написала, что в ночь на четверг на севере пустыни Негев в Израиле сработали сирены воздушной тревоги, после чего жители Иерусалима и некоторых других населенных пунктов в центральной части страны сообщили о взрывах.

Свои данные приводит информационное агентство Reuters. По их информации, сирены сработали вблизи города Димона, там находится ядерный реактор. Согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, был нанесен ответный удар по батарее на территории Сирии. Отмечается, что ракета была выпущена именно оттуда.

Пострадавших с израильской стороны нет. Агентство SANA передает, что сирийские системы ПВО отразили удары.

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