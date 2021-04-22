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Бузова похвасталась огромным букетом цветов

09:22
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Фолловеры предположили, что у девушки появился поклонник

Поющая телеведущая Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым снимком в Instagram. Девушка показала фотографию с огромным букетом цветов, но не рассказала, от кого получила такой подарок.
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"Никогда не перестану любить цветы и уважать поступки", - написала Бузова.

Подписчики девушки стали гадать, кто мог порадовать Ольгу таким образом. Многие узнали в букете "почерк" бывшего возлюбленного телеведущей Давида Манукяна.

"Похоже, букетик на вкус Давы, не он ли это?"; "Девочки, у нашей Ольги новый ухажер! Поздравляю, что ли"; "Надеюсь, Давид сделал шаг навстречу к вам!"; "Кто этот счастливчик, что порадовал нашу Бу"; "А кто это нам цветочки дарит?" - написали комментаторы.

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