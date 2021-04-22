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Во Львове начался демонтаж барельефа памятника Боевой славы

09:43
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В ближайшее время начнется демонтаж плит

На Украине прошла очередная скандальная акция с монументом советским воинам-освободителям. Во Львове начался демонтаж  барельефа памятника Боевой славы, передает "ТВ Центр".

Его снос начался еще в 2018 году. Городские власти делают это поэтапно, на что даже выделены деньги в местном бюджете. Сейчас бронзовые солдаты лежат на земле за оградой. Вскоре, как сообщается, начнется демонтаж плит. И уже объявлен архитектурный конкурс на освободившееся место.

Монумент был воздвигнут в 1970 году на возвышении в городском центральном парке. Ансамбль представляет из себя 30-метровый пилон и скульптурную композицию. Рядом находится воинское захоронение, где покоятся три с половиной тысячи красноармейцев, в том числе Герои Советского Союза.

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