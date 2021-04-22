В США вспыхнули протесты после очередного убийства полицейскими афроамериканца

Только за последние сутки - это уже второе подобное убийство в стране

Массовые протесты после очередного убийства полицейским темнокожего американца охватил Элизабет Сити в штате Северная Каролина, передает "ТВ Центр".

Все произошло, когда заместитель шерифа попытался предъявить ордер на обыск 40-летнему мужчине. По данным СМИ, подозреваемый Андрю Браун Джуниор находился в своем автомобиле. Полицейский, по словам очевидцев, выстрелил в него по меньшей мере 6 раз. Известно, что у погибшего остались 10 детей.

У городского совета собрались протестующие, они требует наказать виновных. Только за последние сутки - это уже второе подобное убийство в США. В Огайо накануне полицейский застрелили темнокожую девушку. При этом во многих крупных городах еще не стихли митинги сторонников движения Black Lives Matter после вердикта присяжных в отношении полицейского Дерека Шовина. Он признан виновным в убийстве Джорджа Флойда.

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