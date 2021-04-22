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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

09:35
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В некоторых районах столицы возможны грозы

В Москве в четверг, 22 апреля, ожидается небольшое потепление, местами возможны грозы, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

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Он назвал четверг и пятницу своеобразной "передышкой" перед новой порцией непогоды, которая затем обрушится на российскую столицу. Тишковец предупредил, что дожди с грозами наиболее вероятны в юго-западных, западных и северо-западных, даже северных районах Московской области.

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части северо-атлантического циклона, который будет генерировать поля облачности и локальных осадков и также обеспечит приток более тёплого воздуха, благодаря чему температурный фон вернется в своё климатическое русло"

Температура воздуха в столице поднимется до 14-16 градусов, а в области – до 12-17 градусов тепла. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке 747 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

"Завтра тоже тепло: ночью плюс 3-8, днём плюс 13-18. Во второй части дня с приближением холодного фронта начнутся ливни, даже с грозами", - добавил Тишковец.

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