На аукционе продали кольцо с крупнейшим бриллиантом Австралии

Это камень квадратной формы весом 25 карат

С аукциона в Сиднее за рекордные 965 тысяч долларов США было продано кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии, сообщает портал 9News.

Камень, уточняется в публикации, был огранен из необработанного алмаза. Получилось украшение квадратной формы весом 25 карат.

Добыт бриллиант был в канадской тундре. Ожидаемая и итоговая цена практически совпали.

Был побит предыдущий австралийский рекорд. Его зафиксировали в том же Сиднее в 2020 году. Тогда с аукциона ушло кольцо с бриллиантом в 17,34 карата за 444 тысячи долларов.

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