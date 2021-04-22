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Еврокомиссия намерена судиться с AstraZeneca

09:29
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Компания не выполняет свои обязательства

В четверг газета Politico сообщила, что Европейская комиссия готовится к судебному разбирательству в отношении британско-шведской компании AstraZeneca.
Регулятор ЕС не стал ограничивать применение вакцины AstraZeneca

Речь, по данным газеты, идет о проблемах с поставками вакцины от коронавирусной инфекции.

Как уточняется в материале, в среду состоялась встреча представителей ЕК с членами сообщества. Именно тогда и был впервые поднят этот вопрос. Большинство поддержало идею подачи иска - обещанные объемы поставок не выполняются.

В конечном итоге AstraZeneca хотят через суд обязать предоставить государствам - членам Евросоюза количество доз вакцины, указанное в контракте.

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