Еврокомиссия намерена судиться с AstraZeneca

Компания не выполняет свои обязательства

В четверг газета Politico сообщила, что Европейская комиссия готовится к судебному разбирательству в отношении британско-шведской компании AstraZeneca.

Речь, по данным газеты, идет о проблемах с поставками вакцины от коронавирусной инфекции.

Как уточняется в материале, в среду состоялась встреча представителей ЕК с членами сообщества. Именно тогда и был впервые поднят этот вопрос. Большинство поддержало идею подачи иска - обещанные объемы поставок не выполняются.

В конечном итоге AstraZeneca хотят через суд обязать предоставить государствам - членам Евросоюза количество доз вакцины, указанное в контракте.

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