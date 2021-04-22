Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день

В этом году праздник пришелся на 25 апреля

Вход Господень в Иерусалим или же, как его называют в народе, Вербное воскресенье – переходящий православный праздник, который в 2021 году приходится на 25 апреля. "ТВ Центр" разобрался, что особенного в этом дне, причем тут верба и какие следует соблюдать традиции.

В последнее воскресенье перед Пасхой православные христиане вспоминают, как Иисус торжественно прибыл в Иерусалим верхом на осле, а встречающие бросали на дорогу перед ним одежду и пальмовые ветви в знак приветствия и восхищения. Осла Спаситель выбрал не случайно – таким образом он решил показать иудеям, что, вопреки надеждам, он оказался вовсе не воителем на коне, который вмиг избавит иудейский народ от гнета римлян, сказано в Евангелие.

Казалось бы, причем тут верба? Выбор именно на это дерево пал не просто так. На Руси его с древних времен использовали для защиты от зла и называли "ветвями добродетели". Верба, будучи символом цветения и веры, распускается раньше остальные деревьев, а ветви ее будто бы тянутся вверх. К тому же, пальмы, о которых говорится в Евангелие, на Руси не росли.

Начинать подготовку к Вербному воскресенью следует заранее. Для освещения в храмах можно брать ветви только чистых деревьев – срезать ветви с деревьев, растущих возле мусорных свалок или кладбищ, возбраняется. Веточки собирают за несколько дней до праздника и ставят в воду, чтобы они немного распустились. После праздничной службы освященную вербу приносят домой, где ее кладут в красный угол рядом с иконами. Выбрасывать веточки нельзя. Их стоит оставить в доме как оберег на целый год или же посадить во дворе. Бытует мнение, что сажать их нужно семьям с девицами на выданье – если саженцы приживутся, то девушка выйдет замуж. Вербу чаще всего сажали возле колодцев. Считалось, что она очищает воду, "вытягивая" ил и грязь. А перед началом посевных работ веточку освященной вербы втыкали в пашню в качестве оберега.

Отмечать Вербное воскресенье православным разрешено, но в этот день все угощения на столе должны быть постными. Можно позволить себе выпить немного хорошего красного вина и поесть рыбы. Только вот готовить кушанья для праздничного стола стоило заранее – в Вербное воскресенье негоже заниматься домашними делами, в том числе готовкой и уборкой. Кроме того, в праздник запрещено шумно веселиться, заниматься ремонтом, прихорашиваться, мыться и начинать важные дела. В этот день лучше постараться отойти от суеты, очиститься духовно и помолиться.

Не обошелся праздник и без собственных примет. Если в этот день погода будет теплой, то и лето выдастся удачным. Ударит мороз — жди хорошего урожая яровых злаков, а увидишь утром на лужах корочку льда – будет богатый урожай капусты и огурцов. Безоблачный день сулит большой фруктовый урожай, а неожиданный ливень - примета богатого урожая и зерновых и овощей.

Но предначертанное можно и поменять, считали люди. Для этого нужно всего лишь съесть несколько почек вербы! Например, если одновременно прожевать и проглотить три почки вербы, то самое важное дело этого года быстро сбудется. Пять почек избавят от зубной боли на пять лет, а девять почек вербы помогут быстрее зачать ребенка. Также существует традиция слегка бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!" Считается, что такой ритуал дарит здоровье и благополучие.

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