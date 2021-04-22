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Захарова объяснила действия Чехии "общим заказом"

09:43
  • четверг
  • 22 апреля 2021

С дипломатией эти "ультиматумы" ничего общего не имеют

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции "Вести ФМ", что поведение Праги в отношении Москвы не имеет с дипломатией ничего общего.

Кремль ответил на ультиматум МИД Чехии о высылке дипломатов
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"Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что в четверг в российский МИД прибудет чешский посол и ему разъяснят, какие последствия могут иметь дальнейшие действия Праги.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Москва в ответ выслала 20 представителей чешского посольства.

Затем МИД Чехии сообщил о выдвинутом Москве "ультиматуме" - та должна вернуть высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу. В случае отказа были обещаны некие "действия". В Кремле отметили, что Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран.

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