Захарова объяснила действия Чехии "общим заказом"

С дипломатией эти "ультиматумы" ничего общего не имеют
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции "Вести ФМ", что поведение Праги в отношении Москвы не имеет с дипломатией ничего общего.
"Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что в четверг в российский МИД прибудет чешский посол и ему разъяснят, какие последствия могут иметь дальнейшие действия Праги.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Москва в ответ выслала 20 представителей чешского посольства.
Затем МИД Чехии сообщил о выдвинутом Москве "ультиматуме" - та должна вернуть высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу. В случае отказа были обещаны некие "действия". В Кремле отметили, что Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram