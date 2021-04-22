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22-летний сын Валерии пожаловался на боли в пояснице

10:13
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Арсений Шульгин получил травму во время отдыха в Дубае

22-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал о травме, которую он получил в прошлом месяце во время отдыха в Арабских Эмиратах.

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"Я захлестнул ноги назад, и теперь болит поясница. И то же самое у всех, кто нырял в тот день. Короче, если не умеете нырять с высоты, то лучше поберегите свою спину", - написал Шульгин в Stories Instagram, показав на видео неудачный прыжок с борта яхты.

Теперь Арсению приходится посещать мануального терапевта, чтобы избавиться от зажимов в шее и спине. "Оказывается, причина всех зажимов, как правило, от таза и поясницы. Все остальное - следствие", - поделился Шульгин с поклонниками.

Арсений и Лиана Шульгины поженились в августе 2020 года. 1 января 2021 года у молодоженов родилась дочь. Девочку назвали Селин. Уже в марте семья в полном составе – Арсений и Лиана, их родители и дочь Селин – отправились на отдых в ОАЭ.

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