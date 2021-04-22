В Совфеде оценили призыв Украины отключить Россию от SWIFT

Киев продолжает нагнетать антироссийскую истерию, считает Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в случае эскалации в Донбассе Россию следует отключить от системы SWIFT (Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи) в рамках введения пакета новых жестких санкций.

"Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом, - это нагнетание антироссийской истерии. Евросоюзу не нужны украинские сельхозпродукты и украинские рабочие руки, а передовых украинских станков или лекарств, как известно, местная экономика давно не производит", - приводит слова Косачева РИА "Новости".

Он добавил, что Кулеба "сотрясает воздух", провоцируя русофобию, а спрос на этот товар на Западе весьма высок.

При этом вице-спикер Совфеда подчеркнул следующее: определяться отношения между ЕС и Россией должны здравым смыслом и профессионализмом, к чему Москва была и остается готовой.

SWIFT - система передачи данных о транзакциях. Подключены к ней более 11 тысяч организаций почти во всех странах мира.

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