В Севастополе задержан шпионивший в пользу Украины россиянин

Возбуждено дело о госизмене

В Центре общественных связей ФСБ сообщили ТВЦ.RU о задержании в Севастополе гражданина России, который собирал секретные данные о Черноморском флоте.

Сведения, уточнили в ЦОС, злоумышленник передавал военной разведке Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

"Утечка сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - добавили в ФСБ.

Там также сообщили, что в настоящее время следственные действия продолжаются.

Статья о госизмене предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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