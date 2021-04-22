Посол США уехал из России

Джон Салливан отправился в Вашингтон с пересадкой в Лондоне
Посол США в России покинул страну. Самолет, на борту которого находится дипломат, вылетел из аэропорта "Шереметьево" в Лондон.
В британской столице Салливан сделает пересадку и вылетит в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
В четверг утром Джон Салливан покинул резиденцию в Москве с багажом. Позднее его заметили в аэропорту "Шереметьево".
Ранее на этой неделе Салливан заявил, что намерен отправиться в Вашингтон для консультаций по текущему состоянию российско-американских отношений. Посол вернется в Россию в ближайшие недели, заявили в Госдепартаменте.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram