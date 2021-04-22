Посол США уехал из России

Джон Салливан отправился в Вашингтон с пересадкой в Лондоне

Посол США в России покинул страну. Самолет, на борту которого находится дипломат, вылетел из аэропорта "Шереметьево" в Лондон.

В британской столице Салливан сделает пересадку и вылетит в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В четверг утром Джон Салливан покинул резиденцию в Москве с багажом. Позднее его заметили в аэропорту "Шереметьево".

Ранее на этой неделе Салливан заявил, что намерен отправиться в Вашингтон для консультаций по текущему состоянию российско-американских отношений. Посол вернется в Россию в ближайшие недели, заявили в Госдепартаменте.

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