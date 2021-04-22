В Царском селе готовятся к началу летнего сезона

В парке высадят почти 300 тысяч цветов

Фиалки, тюльпаны и розы. Почти 300 тысяч цветов высадят в этом году в Царском селе. Многие сорта когда-то были выведены специально для императорской семьи. Поэтому и композиция получится почти такой же, как и сто лет назад.

Переезд из солнечной теплицы на улицу, когда по ночам еще минус — это испытание для цветов и волнительный момент для садовников.

Весна в этом году поздняя, но открытие сезона не ждет. Нужно поскорее начинать украшать клумбы дворцовых парков. Это виола. Растения несколько дней будут привыкать к свежему воздуху в так называемом "русском парнике" - это котлован с землей и стеклянная рама сверху. Историческая конструкция, здесь работали еще садоводы императорского двора. Их современные коллеги стараются хранить традиции. Даже сорта для посадок выбирают по цветочным каталогам начала XX века.

Таких загадочных сортов как, например, Доктор Фауст или император Вильгельм — конечно, уже не сохранилось. Но цветоводы стараются подбирать похожие, хотя это и сложно делать по описаниям и черно-белым рисункам.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой.

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