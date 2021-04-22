ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Царском селе готовятся к началу летнего сезона

11:50
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В парке высадят почти 300 тысяч цветов

Фиалки, тюльпаны и розы. Почти 300 тысяч цветов высадят в этом году в Царском селе. Многие сорта когда-то были выведены специально для императорской семьи. Поэтому и композиция получится почти такой же, как и сто лет назад.

Переезд из солнечной теплицы на улицу, когда по ночам еще минус — это испытание для цветов и волнительный момент для садовников.

Весна в этом году поздняя, но открытие сезона не ждет. Нужно поскорее начинать украшать клумбы дворцовых парков. Это виола. Растения несколько дней будут привыкать к свежему воздуху в так называемом "русском парнике" - это котлован с землей и стеклянная рама сверху. Историческая конструкция, здесь работали еще садоводы императорского двора. Их современные коллеги стараются хранить традиции. Даже сорта для посадок выбирают по цветочным каталогам начала XX века.

Таких загадочных сортов как, например, Доктор Фауст или император Вильгельм — конечно, уже не сохранилось. Но цветоводы стараются подбирать похожие, хотя это и сложно делать по  описаниям и черно-белым рисункам.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Подготовка Царского села к летнему сезону
Подготовка Царского села к летнему сезону
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Подготовка к озеленению Музея-заповедника Царское Село
Подготовка к озеленению Музея-заповедника Царское Село
Подготовка к озеленению Музея-заповедника Царское Село
Подготовка к озеленению Музея-заповедника Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
Государственный Музей-заповедник Царское Село
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.