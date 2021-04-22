Всемирно известный детский врач сообщил о намерении выдвигаться в Госдуму

Александр Румянцев намерен добиваться увеличения расходов на здравоохранение

О необходимости дополнительной поддержки российских врачей и сферы здравоохранения в целом сегодня говорили в Национальном медицинском исследовательском центре имени Димы Рогачёва.

Как отметил глава учреждения, академик РАН, кандидат в депутаты в Госдуму восьмого созыва Александр Румянцев, в период пандемии и последующие годы важно оперативно решить ключевые проблемы. В том числе повысить доступность медицинских услуг, наладить поставки лекарств, а также пересмотреть положения финансовой системы. По словам академика, особое внимание необходимо уделить материально-техническому состоянию сферы здравоохранения, передает "ТВ Центр".

"Именно эти посылы, связанные с недостатком нашей системы здравоохранения, прежде всего в области финансирования, заставляют меня идти на выборы в Думу, потому что опыт, а также успешность во всех делах, которые были зачаты, дают мне основание считать, что я смогу добиться на законодательном уровне целого ряда решений, которые помогут улучшить здравоохранение, а следовательно обеспечить выживаемость длительную наших людей", - заявил академик РАН, доктор медицинских наук, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва Минздрава России Александр Румянцев.

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