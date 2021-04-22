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Собянин открыл после реконструкции станцию "Внуково"

11:29
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Модернизация Киевского направления МЖД продолжается

Четвёртый маршрут МЦД соединит все центральные вокзалы столицы. Об этом заявил сегодня мэр Сергей Собянин на открытии обновлённой железнодорожной станции "Внуково", передает "ТВ Центр".

Масштабную реконструкцию провели за два года. Теперь это современный пригородный вокзал. Построена платформа с навесами. Над путями пешеходный переход с эскалаторами и лифтами. Благоустроена и прилегающая территория. Ежедневно станцией пользуются почти две тысячи пассажиров. Мэр рассказал и о дальнейших планах развития московских центральных диаметров.

"Мы продолжаем работу по модернизации Киевского направления железной дороги и его соединению с Белорусским и Горьковским направлениями. Создание МЦД-4 является самым сложным, самым емким и масштабным проектом модернизации ж/д инфраструктуры Московского региона. Четвертый диаметр соединит все центральные железнодорожные вокзалы столицы, а значит – и страны: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский, Белорусский", – отметил Сергей Собянин.

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