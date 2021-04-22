Актуальная информация о вакцинации от COVID-19 в России и мире

В Аргентине призывают принять срочные меры для налаживания поставок вакцин

Всемирная организация здравоохранения заинтересована в широком использовании российского препарата "Спутник V". Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также высоко оценил вклад нашей страны в борьбу с пандемией. Во многом благодаря массовой вакцинации ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 8996 новых случаев. Из больниц выписаны 8934 человека.

С лекции - сразу на вакцинацию. Очные занятия в Белгородском госуниверситете возобновились еще в январе. Это стало возможным благодаря прививочной кампании.

"Прошедший год показал, как коварна эта болезнь - COVID-19. Сколько человеческих жизней было потеряно. Наш коллектив тоже понес невосполнимые утраты. И мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторились в будущем. Единственный способ избежать этого и защитить себя, своих близких - это вакцинация. Более тысячи наших преподавателей и студентов уже сегодня сделали прививки и с каждым днем желающих становится все больше", - заявил ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин.

Прививки в БелГУ одним из первых сделал сам ректор, а всего вакцинировались уже более тысячи человек. Причем прийти на процедуру в поликлинику учебного заведения могут и родственники студентов и преподавателей. Показывают пример жителям района и сотрудники администрации села Ботлих в Дагестане. Накануне они получили второй компонент вакцины.

"Мы сегодня всем коллективом приехали на вторую вакцинацию. Первую прошли нормально, никаких побочных эффектов не было. И также призывают всех, все население, младших, старших, кому надо делать, призывают пройти вакцинацию во благо здоровья", - сказал сотрудник администрации Ботлихского района, республика Дагестан Ханика Мухамаева.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ заинтересована в широком распространении российской вакцины "Спутник V". И они могли бы получать его с помощью международных механизмов. Вот только работают эти механизмы пока, мягко говоря, неэффективно. В Аргентине, где ситуация с коронавирусом близка к катастрофе, власти призывают принять срочные меры для налаживания поставок вакцин.

"Доступность вакцин играет сейчас решающую роль. Инициатива COVAX, хотя и ценна, но явно недостаточна и должна быть усилена, чтобы преодолеть трудности, с которыми мы столкнулись. Прежде всего, это касается развивающихся стран. Нам нужна реформа системы готовности к чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения", - уверен президент Аргентины Альберто Фернандес.

С начала года в Аргентину были поставлены несколько партий вакцины "Спутник V", а на днях в стране началось ее производство на мощностях местной фармацевтической компании. В планах уже в следующем году выпустить 500 миллионов доз и начать экспорт в соседние государства Латинской Америки.

В Турции, переживающей очередную волну пандемии, накануне вакцинацию прошли сотрудники российского посольства в Анкаре. За помощь в проведении процедуры наши дипломаты поблагодарили сотрудников местного госпиталя. Суточный прирост заболеваемости в стране вновь превысил 60 тысяч.

Уже в субботу жёсткие ограничения могут вступить в силу в Германии. Если эпидемическая ситуация не улучшится, в стране будет введен комендантский час - с 10 вечера и до 5 утра. Бундестаг уже утвердил необходимые меры, что крайне не понравилось гражданам. Массовое шествие протестующих к зданию парламента закончилось столкновениями с полицией и задержаниями.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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