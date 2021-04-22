Чехия пригрозила выслать из страны 60 российских дипломатов

В Москве уже предупредили о зеркальном ответе

Ультиматум и угрозы вместо дипломатии. Прага потребовала вернуть в Москву сотрудников своего посольства, которых Россия выслала в ответ на аналогичный шаг чешских властей. В противном случае из республики обещают выдворить 60 наших дипработников. В МИД сегодня вызван посол восточноевропейского государства. А представитель США, напротив, покинул столицу.

Три чемодана, аэропорт. Посол США в России Джон Салливан все-таки услышал настоятельные рекомендации нашего МИД и сегодня утром покинул свою резиденцию и отправился на родину. Официальная причина - для консультаций. Багажа взял с собой немного, ведь ранее он заявлял, что намерен вскоре вернуться. В Кремле, правда, поправили: это произойдет тогда, когда мы посчитаем целесообразным.

А вот чешское внешнеполитическое ведомство, судя по всему, подзабыло о своем прямом предназначении - дипломатии. МИД республики не попросил, а потребовал вернуть высланных из России сотрудников. Москва сочла выбранный тон недопустимым. Посла Чехии вызвали на Смоленскую площадь. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала: его ждет конкретный разговор.

"Сегодня в МИД будет продолжен разговор с послом Чехии. Никаких гаданий, никаких, так сказать, предчувствий относительно тех шагов, которые они могут предпринять, не могут, больше не будет. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги. Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно", - заявила Захарова.

Прага сначала выдвинула против Москвы абсурдные обвинения о причастности к взрывам семилетней давности. Затем выслала наших дипломатов. А когда получила зеркальный ответ, попыталась заговорить языком ультиматумов. Новый глава чешского МИД Якуб Кулганек, похоже, не удосужился изучить давно известную всем позицию нашей страны относительно равноправного диалога и уважительного общения.

"Я сказал господину послу России в Чехии Александру Змеевскому следующее: у Российской Федерации есть время до 12 часов, чтобы решить вопрос с возвращением всех высланных дипломатов обратно в посольство Чехии в Москве. Если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, завтра днем я приму решение о сокращении штата посольства Российской Федерации в Праге", - пригрозил Кулганек.

Чуть ранее наш посол в Праге Александр Змеевский получил ноту протеста относительно объявления Россией персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Хотя это было сделано исключительно в качестве ответной меры.

— Какая ваша реакция?

— Как всегда правильная.

— И это значит?..

— Диалог продолжается.

Диалог, - подчеркивает Москва, - а не ультиматумы. Кремль еще раз подтвердил свою позицию: Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран. Это подчеркнул в послании Федеральному собранию президент Путин. Но новый глава чешского МИД, похоже, так торопился отметиться со своей русофобской позицией перед заокеанскими кураторами, что пропустил адресованное, в том числе и ему, заявление.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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