В Архангельской области сгорела деревня из-за пала сухой травы

Сейчас в Цивозерском Погосте никто не проживает, дачники приезжают только летом

С природными пожарами борются сразу в нескольких регионах России. Огнём охвачено более семи тысяч гектаров леса. В Архангельской области пламя уничтожило целый дачный посёлок. Сложная ситуация и в Приамурье. Сгорели жилые дома. МЧС усиливает группировку в регионе.

Дотлевают стены – кругом пепелище. В амурском селе Свободный Труд пламя перебрасывалось с одной постройки на другую стремительно. В регионе – сильный порывистый ветер. Уничтожены шесть домов, в двух из них постоянно проживали 4 человека. Сейчас следователи устанавливают причину возгорания.

На окраине Владивостока уже несколько дней жители чувствуют запах гари. Над жилыми кварталами – дым, который тянется из лесов. В Приморском крае еще накануне бушевали почти полсотни природных пожаров, но за минувшие сутки большую их часть удалось локализовать и потушить. В поселке Тавричанка счет шел на минуты: огонь вплотную подобрался к домам и складам.

А вот в Архангельской области отстоять дома не удалось. Сгорела целая деревня Цивозерский Погост, 12 построек. Кроме того, уничтожен купол старинной церкви XVII века. Сейчас в Цивозерском Погосте никто не проживает, дачники приезжают только летом. По сообщениям местных властей, причиной возгорания стал пал сухой травы в соседней деревне.

Аналогичная ситуация – в Костромской области. По сухому полю, которое тоже решили выжечь, не задумываясь о последствиях, огонь быстро приблизился к городу Волгореченску. На своем пути пламя уничтожило пять дач. Тушить пожар на помощь к сотрудникам МЧС пришли добровольцы.

О том, к чему может привести неосторожное обращение с огнем, напоминает прошлогодняя история из Новосибирской области. Сегодня там предстанет перед судом житель поселка Порос. В апреле 2020 года мужчина решил сжечь траву на приусадебном участке и не заметил, как пламя распространилось на ближайшие садоводства. Полностью или частично пострадали 63 дачи. Ущерб составил 31 миллион рублей.

В МЧС напоминают, с этого года действуют новые требования пожарной безопасности. Так, на территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест.

"Правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня на земельных участках. Место использования открытого огня должно быть не меньше, чем 50 метров от ближайшего объекта защиты, либо 100 метров от хвойного леса и молодняка или 30 метров от смешанного леса", - сказал Сергей Глинов, старший инспектор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Для граждан это предупреждение, либо штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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