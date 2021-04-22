Генсек НАТО объявил дату саммита альянса

Обсуждать будут "российскую агрессию"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что очередной саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса состоится летом.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - приводит ТАСС распространенное НАТО заявление генсека.

Обсуждаться, уточнил Столтенберг, будет в том числе "агрессия России". Также на повестке дня - террористические угрозы, климатические изменения, кибератаки, усиление Китая.

Генсек добавил, что будут приняты некие решения, которые будут актуальны вплоть до 2030 года.

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