Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Встреча пройдет вечером в Кремле

Александр Лукашенко вылетел в Москву, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Как ожидается, встреча президентов России и Белоруссии пройдет после 17:00 в Кремле.

Лукашенко и Путин намерены обсудить двусторонние отношения, в частности торгово-экономическое сотрудничество. Кроме того, речь зайдет о взаимодействии в борьбе с коронавирусом и восстановлении полноценного транспортного сообщения. Еще одной темой станет совместное реагирование на вызовы и угрозы.

Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 22 февраля.

Ранее ФСБ раскрыла подробности подготовки военного переворота в Минске и устранения Александра Лукашенко. Это должно было произойти 9 мая. Госпереворот планировали провести по отработанному сценарию "цветных революций". Среди заговорщиков - политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович.

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