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Россияне выбрали пять самых переоцененных книг

10:52
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Две из них - за авторством Льва Толстого

Книжный сервис MyBook провел исследование, чтобы узнать, какие литературные произведения российские жители считают незаслуженно популярными. О результатах пишет ТАСС.
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Возглавил рейтинг книг, созданных российскими писателями, роман Владимира Набокова "Лолита". Далее идут "Война и мир" Льва Толстого и "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына. Также в пятерке - "Анна Каренина" того же Толстого и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

В иностранном рейтинге - "Над пропастью во ржи" Джерома Дэвида Сэлинджера, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "Очерки по психологии сексуальности" Зигмунда Фрейда, "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.

Большинство опрошенных заявили, что незаслуженная популярность связана с тем, что эти книги популярны в соцсетях. При этом, как считают многие респонденты, современные авторы все же гораздо более перехвалены, чем классики.

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