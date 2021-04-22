Коронавирусом в России заболели еще 8996 человек

Выздоровели 8934 человека

В России за минувшие сутки выявили 8996 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2704. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 682 человека, в Подмосковье - 590.

Выздоровели за сутки 8934 человека. Скончались 397 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболел 4736121 человек. Вылечились 4361807, умерли 107103 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 126,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 513528 человек.

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