В России установлен рекорд по потреблению свинины

При этом в этом году рекорд может быть обновлен

Как сказано в сообщении Россельхозбанка, которое приводит в четверг ТАСС, в 2020 году потребление свинины в России достигло рекордных показателей. Оно выросло на 4% по отношению к 2019-му.

"Сейчас потребление свинины в расчете на одного человека составляет 27 килограммов в год, это наивысший результат в истории современной России", - уточняется в сообщении.

В Россельхозбанке добавили, что общий годовой объем потребления мяса в стране на человека - 76,5 килограммов.

Ожидается дальнейший рост цифр. Эксперты прогнозируют увеличение в этом году еще на 3%.

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