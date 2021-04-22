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Онищенко придумал способ продлить майские праздники

11:47
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Для этого придется пожертвовать другими выходными

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что продлить майские выходные можно лишь в том случае, если сократить новогодние праздники. По его словам, такой вариант будет гораздо полезнее для людей.
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Онищенко заявил, что в случае длинных майских праздников россияне будут находиться на природе и заниматься дачными делами, а не лежать на диване, как делают это в Новый год

При этом депутат отметил, что нельзя просто так увеличить количество праздничных дней, поскольку "некому будет экономикой заниматься", передает URA.RU.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ведомстве рассматривается вариант увеличения продолжительности майских праздников за счет сокращения новогодних, но никаких решений по этому вопросу еще нет.

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