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Глава МИД Франции отверг возможность российской операции в Донбассе

11:25
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Ранее Эмманюэль Макрон призвал к политическому урегулированию конфликта

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил в эфире телеканала France 2 возможность того, что Россия начнет военную операцию на юго-востоке Украины.
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"Я не верю в желание России провести военную акцию против Украины, я в это не верю, но сам факт сосредоточения войск у границы сопряжен с опасностью инцидента", - сказал глава французского МИД.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что единственно возможным решением конфликта в Донбассе является политическое урегулирование.

Обстановка в регионе обострилась в конце февраля. Стороны - Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР - обвиняют друг друга в обстрелах и дестабилизации.

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