Глава МИД Франции отверг возможность российской операции в Донбассе

Ранее Эмманюэль Макрон призвал к политическому урегулированию конфликта
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил в эфире телеканала France 2 возможность того, что Россия начнет военную операцию на юго-востоке Украины.
"Я не верю в желание России провести военную акцию против Украины, я в это не верю, но сам факт сосредоточения войск у границы сопряжен с опасностью инцидента", - сказал глава французского МИД.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что единственно возможным решением конфликта в Донбассе является политическое урегулирование.
Обстановка в регионе обострилась в конце февраля. Стороны - Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР - обвиняют друг друга в обстрелах и дестабилизации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram