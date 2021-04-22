От COVID-19 в Москве вылечились еще 1907 пациентов

Подтверждено 2704 новых случая заражения

Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве от COVID-19 за минувшие сутки вылечились 1907 человек. Таким образом, всего в столице поправились уже 977880 пациентов.

"Подтверждено 2704 новых случая заражения, госпитализировано 1092 человека, скончались 54 пациента", - также сообщили в штабе.

Специалисты при этом вновь обратились к гражданам с просьбой оставаться дома и вызвать врача в случае появления симптомов ОРВИ.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 8996 новых случаев инфекции. За весь период пандемии в стране переболел 4736121 человек, 107103 пациента умерли.

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