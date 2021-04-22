Появилось видео крупного пожара в Петербурге

На юго-востоке города загорелся пятиэтажный жилой дом

Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. На юго-востоке города загорелся пятиэтажный жилой дом. Густой серый дым виден за несколько километров от места ЧП, передает "ТВ Центр".

Пламя быстро распространилось. За считанные минуты огонь охватил три этажа здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На месте ЧП работают несколько бригад спасателей. Данные о пострадавших не поступали.

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