Бабкина призналась в отсутствии общего быта с Гором

Артистка и ее возлюбленный вместе вот уже 18 лет

Певица Надежда Бабкина опровергла слухи о расставании со своим возлюбленным Евгением Гором, с которым она состоит в отношениях 18 лет.

Бабкина рассказала, как в конце марта они праздновали день рождения Гора, которому исполнился 41 год. В турецком ресторане собралась вся семья артистки, а вечер получился "теплым и домашним".

"Женя отвез меня домой, а утром от меня уехал на работу. Так что разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты. Я — театром "Русская песня" и работой на телевидении, а Женя — бизнесом: у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Кроме того, он обу­страивает свой загородный дом", - заявила Бабкина.

Она подчеркнула, что отсутствие общего быта не портит их отношения, веди они – "родные люди", передает слова певицы "СтарХит".

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