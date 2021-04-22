Мишустин потребовал начать выполнение послания президента "уже сегодня"

Не стоит дожидаться формальных поручений

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что начать реализовывать послание президента Федеральному собранию, озвученное в среду, необходимо незамедлительно, "уже сегодня", не дожидаясь поручений. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мишустина, выполнение положений послания - безусловный приоритет правительства.

Отдельно глава кабмина остановился на инициативе президента о выплатах школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года. Родители учащихся, подчеркнул Мишустин, должны получить эти выплаты максимально удобно и без волокиты.

Также Мишустин поручил максимально быстро обеспечить предоставление регионам страны займов и подготовить меры поддержки малого и среднего бизнеса в течение месяца.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов сообщил, что всего на озвученные Путиным социальные инициативы власти потратят 400 миллиардов рублей в течение двух лет. Инфляционных рисков нет.

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