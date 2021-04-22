Депутат Мосгордумы Титов: Форматы содействия столичному бизнесу постоянно расширяются и совершенствуются

Москва последовательно помогает компания выходить на зарубежные рынки

Москва ведет четкую последовательную политику поддержки компаний при выходе на зарубежные рынки, предпринимателям доступны различные форматы взаимодействия и помощи для начала работы за рубежом. Об этом рассказал член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

"Сегодня Московский экспортный центр оказывает помощь предприятиям, которые выходят на зарубежные рынки: центр готовит исследования рынка, консультирует предпринимателей по вопросам таможенного законодательства, сертификационных требований и других процедур", - рассказал Титов.

Информационная поддержка дополняется реальной финансовой помощью, отметил депутат. В частности, работают субсидии, которые компенсируют затраты на адаптацию продукта, сертификацию товаров и сертификацию систем менеджмента. Также развивается формат бизнес-миссий в онлайн-режиме. В этом году появился еще один формат поддержки, который представил центр поддержки экспортеров "Моспром": это продажа не отдельно товаров, но единого комплексного предложения, полной кооперационной цепочки.

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