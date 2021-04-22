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Германия может приобрести 30 миллионов доз "Спутника V"

12:34
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Но все еще ждет одобрения регулятора ЕС

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался по поводу планов Германии приобрести российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".
Эффективность вакцины "Спутник V" повысили до 97,6%

"Мы хотим купить трижды по 10 миллионов доз "Спутника V" в июне, июле и августе", - приводит слова министра агентство Reuters.

Политик добавил, что необходимым условием для этого остается одобрение разработанной в центре имени Гамалеи вакцины Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ заинтересована в широком использовании "Спутника V". Прежде канцлер Германии Ангела Меркель назвала препарат "хорошим".

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