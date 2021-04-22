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Володин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

12:43
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В 2021 году на реализацию мер потратят порядка 270 миллиардов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил реализацию инициатив, озвученных в рамках послания президента России Владимира Путина Федсобранию, в 400 миллиардов рублей.

"Человечный посыл": реакция на послание Путина
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

"Это серьезные затраты, но они в любом случае дадут импульс развития экономике через региональные возможности", - цитирует Володина "Парламентская газета".

По словам спикера ГД, профильные комитеты нижней палаты парламента представят предложения по реализации послания главы государства в пятницу, 23 апреля.

В Минфине сообщили, что в текущем году на меры, которые озвучил Путин, потратят порядка 270 миллиардов рублей.

"На два года это порядка 400 миллиардов рублей, большая часть из которых - порядка 270 миллиардов рублей - это в текущем году, и порядка 130 миллиардов рублей - это в следующем году", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Накануне президент России Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. Речь главы государства в значительной степени была посвящена социально-направленным инициативам: поддержка семей с детьми и родителей-одиночек.

Видео: реакция на послание Владимира Путина

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