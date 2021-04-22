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В Кремле назвали истеричной позицию Чехии в отношении России

12:48
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Сейчас дипломаты заняты формулировкой позиции Москвы

Ситуация вокруг дипломатов России и Чехии стала следствием истерики чешской стороны, отметил в ходе брифинга в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Сейчас наши дипломаты работают. Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Он также призвал дать возможность дипломатам сформулировать позиции.

Ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого стало известно о высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге.

Москва ответила - обвинения были названы "голословными и надуманными", из России выслали 20 сотрудников посольства Чехии. Эти меры в Праге сочли чрезмерными, последовали угрозы выдворить из республики еще 60 российских дипработников. Москва пообещала ответить и на этот недружественный шаг.

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