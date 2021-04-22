ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о "красной линии" между Россией и Украиной

13:12
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Москва готова помогать Киеву, но там должны проявить инициативу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в отношениях с Киевом "красная линия" для Москвы проходит по рубежу национальных интересов.

Москва обеспечит безопасность своих граждан в случае обострения на Украине
Украина предложила ЕС план по "сдерживанию России"

"Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

При этом пресс-секретарь вновь напомнил, что стороной конфликта в Донбассе Россия не является, это внутреннее противостояние, которое должны разрешать украинские власти. Москва же, по словам Пескова, готова "делать все возможное, чтобы помочь Украине".

В минувшую среду Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул - Россия не намерена сжигать мосты, но в случае прямой угрозы ответит "асимметрично, быстро и жестко". Вместе с тем президент подчеркнул, что "красные линии" в отношениях с другими странами будут определяться отдельно в каждом конкретном случае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.