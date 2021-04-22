Песков рассказал о "красной линии" между Россией и Украиной

Москва готова помогать Киеву, но там должны проявить инициативу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в отношениях с Киевом "красная линия" для Москвы проходит по рубежу национальных интересов.

"Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

При этом пресс-секретарь вновь напомнил, что стороной конфликта в Донбассе Россия не является, это внутреннее противостояние, которое должны разрешать украинские власти. Москва же, по словам Пескова, готова "делать все возможное, чтобы помочь Украине".

В минувшую среду Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул - Россия не намерена сжигать мосты, но в случае прямой угрозы ответит "асимметрично, быстро и жестко". Вместе с тем президент подчеркнул, что "красные линии" в отношениях с другими странами будут определяться отдельно в каждом конкретном случае.

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