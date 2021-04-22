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"Глубоко личное": Бородина отказалась отвечать на вопрос о религии

14:03
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Телеведущая не любит делиться настолько личной информацией

Телеведущая Ксения Бородина отказалась отвечать на вопрос подписчиков о том, какую религию исповедует она и ее семья. Знаменитость заявила, что считает эту тему слишком интимной.
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Бородина отметила, что, несмотря на публичный образ жизни, не любит делиться с общественностью личной информацией, к которой относит и вопросы вероисповедания.

"Вера — это глубоко личное! Если кто-то этого не знает и считает возможным об этом упорно интересоваться, скорее всего, он это делает, чтобы найти зацепки и упрекнуть в "неправильности веры". А это уже гордыня, которая не поощряется ни одной религией. А я не хочу никого провоцировать на такие действия, искушать. Поэтому, о том, кто, во что и как верит в моей семье — обсуждать не буду", - написала ведущая в Instagram.

Она добавила, что не хочет привлекать к себе внимания обсуждением подобных тем.

Подписчики поддержали точку зрения звезды. "Вера должна быть в сердце, а не в показухе или уж тем, более данью моде"; "С точки зрения этикета религия является табуированой темой!"; "Абсолютно нормальная позиция. Религия — это личное не только для других, но и для себя, как я считаю", - прокомментировали ее позицию фолловеры.

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