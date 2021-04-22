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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

13:15
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Белорусского лидера встретили у трапа замглавы МИД и посол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, передает агентство БелТА.
ФСБ показала видео переговоров организаторов покушения на Лукашенко

Белорусского лидера у трапа самолета встретили посол Белоруссии в России Владимир Семашко и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ранее в четверг Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем переговоров Путина и Лукашенко станет попытка покушения на президента Белоруссии с целью госпереворота.

По словам кремлевского спикера, начнется встреча в 17:00 и может затянуться до позднего вечера.

Прежде пресс-служба главы белорусского государства отмечала, что в числе приоритетных тем - торгово-экономическое взаимодействие, борьба с пандемией, восстановление полноценного транспортного сообщения.

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