Собянин: МЦД-4 соединит все центральные московские вокзалы

Это диаметр самый сложный из всех

Восемь мини-вокзалов будут построены в этом году на будущей четвертой линии Московских центральных диаметров. Один из них сегодня открылся для пассажиров в районе станции "Внуково". Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, активная стройка МЦД-4 идет уже несколько лет и этот проект самый протяжённый и самый сложный из всех Диаметров.

Современный вокзал площадью свыше 4 тысяч квадратных метров — итог двухлетних ожиданий реконструкции. Станция "Внуково" расположена между пунктами "Лесной Городок" и "Мичуринец" Киевского направления МЖД. Раньше здесь была открытая платформа и пешеходный проход через пути. Первые пассажиры обновленного вокзала переменам рады.

"Очень нравится, очень довольны, наконец-то крыша будет. Побыстрее, повеселее, чище будем приезжать на работу", - говорит Александр Прохоренко.

"Чистые дорожки, потому что приходилось долгое время добираться вот возле путей, то есть это грязь, камни, неудобства, а сейчас прям все отлично", - рассказывает Елена Данилова.

Новая островная платформа с навесом на всю длину защитит от дождя, снега и палящего солнца. В ожидании поезда можно отдохнуть на лавочках. Все расписание - на больших электронных табло. Попасть на платформу теперь легко по надземному пешеходному переходу. Он оборудован эскалаторами и лифтами. Вестибюли станции выходят на улицу Железнодорожная и Минское шоссе.

Новый вокзал оформлен в стиле хай-тек. А пассажирский терминал оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями. Поэтому холодно не будет даже зимой. Купить билеты можно и в терминалах, и в кассах. Одна из них, кстати, занижена, чтобы пассажиры на инвалидных колясках не испытывали неудобств.

Безбарьерная среда предусмотрена на всей территории вокзала. А динамическая навигация не даст заблудиться. В будущем станция Внуково станет частью МЦД-4 Киевско-Горьковского направления. Дорога от Апрелевки до Железнодорожного соединит семь центральных московских вокзалов. Этот проект самый сложный и в реализации среди всех московских центральных диаметров.

"Создается пассажирская инфраструктура, строятся вокзалы. В прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще 7, включая такие крупные, как "Кутзовский", "Аминьевское". "Аминьевское" вообще новый вокзал, который будет соединен с БКЛ и тогда отсюда можно будет за 25 минут доехать до ближайшей станции метрополитена. Очень масштабный, очень крупный проект. Слава богу, теперь уже видно конец этого проекта, потому что все находится в проектировании, или даже не в проектировании, а в строительстве", - сообщил Сергей Собянин.

Сейчас ежедневно станцией пользуются около 2 тысяч пассажиров. Но рядом возводятся жилые комплексы, поэтому строили с расчетом на растущие потоки пассажиров.

"Мы считаем, что в 2025 году тут будет где-то 5 с половиной тысяч человек пользоваться этой инфраструктурой в сутки. Уже запуск этого проекта позволяет доехать до Киевского вокзала за 35 минут всего. То есть это несопоставимо с машиной", сказал заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

Работы вокруг вокзала пока еще не закончены. От станции до остановок наземного транспорта скоро можно будет пройти под навесом. Появятся дополнительные пешеходные переходы и светофоры, перехватывающие парковки на 805 мест, многоуровневый гараж, стоянка такси и прокат велосипедов.

Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

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