В Московском зоопарке поселилась семья валлаби Беннета

Карликовые кенгуру пока осваиваются на новом месте

В Московском зоопарке поселилась семья необычных карликовых кенгуру, валлаби Беннета, передает "ТВ Центр".

Молодая пара всё время проводит вместе. Кажется, медовый месяц у них и не заканчивался. У них уже есть детёныши. Причем, один почти освоился. А вот другой всё ещё прячется у матери в сумке, изредка показывая свою любопытную мордочку. Разглядеть младенца непросто - настолько он крохотный. Правда и родители - не великаны - около метра высотой.

В природе миниатюрные валлаби предпочитают жить на деревьях. Но в зоопарке, кажется, они забыли об этой привычке. Наблюдать за кенгуру лучше во второй половине дня - они любят сумерки.

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