Жильцы рассказали о пожаре в доме на Пятницкой улице

Благодаря пожарным серьезных последствий удалось избежать

В столице выясняют обстоятельства пожара в жилом доме, который был построен в тридцатых годах прошлого века. В здании на Пятницкой улице накануне вечером загорелся чердак. Только чудом огонь не перекинулся на соседние строения. Жильцов пришлось эвакуировать. Обошлось без пострадавших.

Очаг возгорания был на чердаке. И благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных он не распространился дальше, на соседние чердаки. Расчёты заходили справа, слева, сзади и, конечно же, через крышу.

В самом подъезде о вчерашнем пожаре напоминает разве что стойкий запах гари. Но в квартире прямо под чердаком, где и произошло возгорание, сейчас настоящий потоп: от стен отходят обои и гипсокартон, на потолке – разводы.

"Сейчас уже смотрим при свете дня. Всё достаточно позитивно, я скажу. То есть, не успел огонь на квартиру перейти, вот. То есть ущерб есть, конечно: гипсокартон обрушился, но не такой, как мог бы быть, и всё очень оперативно затушили. И, по сути, основной ущерб – это то, что проливали", - говорит житель дома Александр.

Пожар начался накануне вечером, когда все были дома и готовились ко сну. В считанные минуты уже горящее здание вынуждено покинули почти 30 человек, вынося с собой самое ценное.

"Это наш многоуважаемый кот по имени Фантик. И это самый дорогой наш жилец, самый дорогой нам жилец нашей квартиры. Первый, о ком я подумал", - показывает Тимофей Терентьев.

"Это паника, все кричат: скорее выбегайте! Полицейские в подъезде, все стучатся в двери. Выходите! Срочно! Кошка, документы! Мы всё хватаем и бежим! Тут горит, тушат. Кошмар!" – рассказывает жительница дома Марина Гончарова.

Огонь в доме 1931 года постройки распространялся очень быстро, поскольку в здании - деревянные перекрытия.

Пожар ликвидировали меньше чем за час. И, как оказалось, здесь, в центре города, квартирный вопрос не испортил москвичей. На помощь погорельцам быстро подоспели соседи .

"Я сосед, в Ордынском переулке живу. Ну и решил не проходить мимо и вызвать 112. Пока вызывал 112, первая бригада приехала. И вторые, и третьи уже приехали после моего вызова. Не мог пройти мимо беды других людей, потому что я люблю людям помогать", - говорит Владислав Савкин.

Первые несколько часов после пожара жильцы провели в близлежащем кафе, где организовали штаб. Всем предоставили ночлег. А уже утром они вернулись в свои квартиры. Причины пожара пока неизвестна. Но, по информации обитателей дома, на чердак часто проникают всякие подозрительные личности. Впрочем, откуда появился лаз в чердачной решётке в управляющей компании объяснить так и не смогли.

Александра Панина, Алексей Комаров, Марина Шишлакова, Ольга Стрельцова и Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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