Врач рассказал о работе инфекционного центра "Вороновское"

За год медработники спасли более 12,5 тысячи москвичей

Год назад в Новой Москве открылся инфекционный центр "Вороновское". Современные корпуса были возведены всего за месяц в самый разгар пандемии, когда столичные больницы работали с колоссальной нагрузкой. За год здесь более 12,5 тысячи москвичей смогли вылечиться от опасного вируса. И всё это благодаря эффективным методикам лечения и новейшей технике, которой оснащены отделения и лаборатории. Когда пандемия уйдет в историю, комплекс станет обычной инфекционной клиникой, передает "ТВ Центр".

"Комплекс реализован таким образом, что есть возможность перераспределять корпуса в зависимости от тяжести заболевания пациента, увеличивать либо реанимационный коечный фонд, либо инфекционный коечный фонд. Обеспечивающий персонал позволяет нам очень эффективно и надежно выполнять сложные логистические решения, которые связаны с необходимостью нахождения наших пациентов в боксах", - заявил заместитель главного врача по медицинской части МКЦИБ "Вороновское" Николай Карпун.

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