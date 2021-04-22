В Москве предложили отдать часть парковок под летние веранды

Инициатива рестораторов пока только обсуждается

Сезон летних кафе в столице открыт. После снежной зимы москвичи радостно занимают места на уличных верандах. Но не каждое заведение может позволить себе такую конструкцию, иногда разместить столики просто негде. Рестораторы предложили пойти на эксперимент и расширить территорию за счет парковочных мест.

В такую погоду выпить кофе на улице - одно удовольствие. С приходом тепла рестораны и кафе в столице открыли летние веранды. В этому году их может стать больше. Рестораторы предложили использовать под эти цели часть парковочных карманов в центре Москвы.

"Фактически этот карман вырезается, на его месте становится деревянный настил со столиками, стульями, озеленением. На одном машиноместе - одна машина, но при этом 6-8 человек могут комфортно сидеть", - заявил Александр Шумский, руководитель экспертного центра Probok.net.

Пешеходный трафик в центре в летний период увеличивается в разы. А вот места в ресторанах ограничены. К тому же не у всех заведений есть возможность поставить столики на открытом воздухе.

"У нас есть стандарт, от края летней площадки до проезжей части должно быть не меньше 2,5 метра. Есть часть предприятий, у которых очень узкий тротуар, и есть парковочные места", - заявил Игорь Бухаров.

В Москве из 10 тысяч кафе, ресторанов и баров, всего у 3 тысяч есть посадочные места на улице. Летние веранды на парковке - их называют парклеты - могли бы решить эту проблему и помочь заведениям зарабатывать больше, считают рестораторы. А вот мнения посетителей разделились.

- Я как водитель не очень хорошо к этому отношусь, а как посетитель ресторана очень хорошо. - Я на машине не езжу в центр, на такси езжу, поэтому пусть будет больше летних веранд в центре. - Чего пыль глотать, лучше зайти в кафе и там посидеть. Около дороги чего хорошего? - Как говорится, в России есть 2 проблемы - дураки и дороги. Чем ближе к дороге, тем... сами понимаете.

Авторы идеи уверяют, что отдыхать у дороги будет безопасно.

"Мы предусматриваем возможность установки внутрь парклета ограждений-блоков, которые могут выдержать удар машины. То есть снаружи это будет обычная конструкция, а внутри - железобетонное основание", - заявил Александр Шумский, руководитель экспертного центра Probok.net.

Водителям, которые уже обеспокоились сокращением парковочных мест, можно не переживать. Каждая такая летняя веранда на парковке, если идею одобрят городские власти, должна проектироваться индивидуально, с учетом дорожного трафика.

"Вопрос стоит в следующем: тот ресторан, который захочет, он сможет подать свою заявку, дальше это все оформляется Москомархитектурой, дальше это согласовывается с Центром организации дорожного движения, депутатами и только после этого принимается решение разрешить или не разрешить", - сообщил Игорь Бухаров.

Рестораторы уверены, что их идея приживется. К тому же, в период пандемии столики на открытом воздухе приобретают особую актуальность.

Виктор Прокушев, Валерия Дзгоева, Мария Ливанова, Алексей Комаров и Павел Скворцов. "ТВ Центр".

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