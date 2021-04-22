В Москве провели рейд по проверке такси

Часть машин изъяли для проверки

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нелегальных таксистов в Москве, передает "ТВ Центр". Как выяснилось, документы далеко не у всех перевозчиков были в порядке. У одних отсутствовало водительское удостоверение или страховка, у других были просрочены огнетушители и аптечки.

Обнаружились проблемы и с автомобилями. Так, некоторые из них давно не проходили диагностику. Всем нарушителям выписали штрафы, а отдельные машины изъяли для проверки, передает "ТВ Центр".

"Сегодня был выявлен автомобиль такси, у которого был просрочен путевой лист. Вынесено административное постановление. Если у водителя отсутствует путевой лист, то данное транспортное средство перемещается на специализированную стоянку", - рассказал госинспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора отдела ГИБДД по ЮВАО Алексей Маркин.

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