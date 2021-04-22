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Общественники предложили дать малоимущим россиянам субсидии на аренду жилья

15:17
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В России более 4,5 миллиона семей стоят в очереди на получение новых квартир

Вопросы улучшения жилищных условий обсудили в "Центре защиты прав москвичей". На встрече собрались представители многодетных и малообеспеченных семей, муниципальные депутаты и общественные деятели.

Как отметили во время разговора, сейчас в России более 4,5 миллиона семей стоят в очереди на получение новых квартир. При этом подчеркнули, что в нашей стране необходимо расширять фонд жилья для социального найма. Сейчас его доля - всего 10%. Также на встрече предложили ввести и субсидии для аренды квартир, передает "ТВ Центр".

"Если не можем предоставить очереднику квартиру, пусть идет и снимает всё это у частных квартировладельцев. Государство должно выплатить субсидию, чтобы семья многодетная, нуждающаяся не платила более 30% от своего совокупного дохода за жилье и коммуналку", - заявила член Общественной палаты России, руководитель "Центра защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева.

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