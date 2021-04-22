Евросоюз предложил России возродить диалог по разоружению

Также в ЕС поддерживают переговоры по ядерному оружию между Россией и США

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам ядерного оружия, передает ТАСС.

"Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам", - сообщил Стано.

Он добавил, что в Брюсселе поощряют переговоры между Россией и Соединенными Штатами о стратегической стабильности. По словам Стано, необходимо продолжать обмениваться мнениями и искать варианты потенциального сотрудничества.

Ранее источник в Евросоюзе сообщил журналистам, что сейчас ЕС не работает над новыми антироссийскими санкциями.

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