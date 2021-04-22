Волочкова собралась отмечать Пасху на Мальдивах

Балерина на праздник уедет из России

Анастасия Волочкова рассказала, что в этом году отпразднует Пасху на Мальдивах в компании своего возлюбленного. По словам балерины, это первый раз, когда она будет отмечать главный христианский праздник в другой стране.

Волочкова призналась, что намерена привезти с собой на океанское побережье кулич и церковную свечку. Таким образом знаменитость хочет проявить уважение к православным традициям.

"Буду на Мальдивах в это время, там и отмечу. Пасха на Мальдивах — это совершенно незатратное мероприятие. Наверно из дома куличик повезем со свечечкой церковной и сделаем такой прекрасный день себе. Пасху, конечно, отмечаем каждый год, это такие традиции, которых нужно придерживаться и с уважением относиться. Сходить в храм, поставить на стол куличи, яйца. Я вот до отлета схожу в церковь обязательно", - заявила балерина.

Волочкова добавила, что подобные праздники – это, в первую очередь, отличная возможность побыть рядом с любимыми и друзьями, передает "Вечерняя Москва". Выписать при этом совершенно не обязательно, заключила знаменитость.

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