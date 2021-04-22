Разрушение набережной в Хабаровске глыбами льда попало на видео

Ограждение обещают быстро восстановить

В Хабаровске огромные льдины скопились у городской набережной, прорвали металлическое ограждение и перекрыли дорогу. В это время там гуляли довольно много людей. Никто не пострадал, очевидцы успели отойти на безопасное расстояние.

Центр Хабаровска, полдень. Огромное ледяное цунами накрывает набережную реки Амур. Железный забор из последних сил пытается устоять и не пустить набирающие скорость валуны на берег, но лёд всё же побеждает. Ограждение с лёгкостью сминается словно бумажное. Зрелище одновременно жуткое и завораживающее.

Возле ледяных валунов пришлось экстренно сооружать ещё одно ограждение, чтобы местные жители в погоне за эксклюзивным контентом для соцсетей не оказались в реке. Пейзаж действительно сейчас больше напоминает ожившую иллюстрацию из сказки "Снежная королева". Вот и привлекает всё больше желающих. Тем более, с погодой, которая сейчас установилась в Хабаровске, инсталляция рискует прожить недолгую жизнь. Почти летние +24 уже успели подпортить ледяные скульптуры. Последний раз лёд прорывался на берег в 80-х годах прошлого столетия. Причина такого явления - ранний ледоход.

"Хабаровск вскрылся у нас 16 апреля. А выше по течению ледоход начался только сегодня утром. И вот эту глыбу льда сместило вот в течение 10 часов к Хабаровску. В течение суток он должен пройти и всё! Ну, может быть, у нас ещё 3-4 суток будет редкий ледоход наблюдаться у Хабаровска, а потом уже русло будет чистое", - говорит ведущий гидролог Дальневосточного Гидрометцентра Анастасия Пивикова.

Сколько будет стоить ремонт набережной, ещё предстоит подсчитать. Потери понесли и частные фирмы. Льдины сорвали с якоря и унесли по течению три судна.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram